Решение греческих властей об открытии страны для российских туристов немного запоздало, считают турагенты.

"Открытие Греции — хорошая новость, просто немного запоздалая. Потому что 7 сентября — это уже начало низкого купального сезона в Греции. А Греция у россиян, в первую очередь, ассоциируется с купанием — в июне, июле, августе и в первой половине сентября. Пока нет чартерных рейсов из России — они не разрешены российской стороной.

Открыто только три основных аэропорта для россиян — Афины, Салоники и Ираклион на острове Крит. Разрешено пребывать до 14 дней. 90% россиян в прошлом приезжали именно на этот срок, это нормально", — рассказал член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.