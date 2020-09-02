Решение греческих властей об открытии страны для российских туристов немного запоздало, считают турагенты.
"Открытие Греции — хорошая новость, просто немного запоздалая. Потому что 7 сентября — это уже начало низкого купального сезона в Греции. А Греция у россиян, в первую очередь, ассоциируется с купанием — в июне, июле, августе и в первой половине сентября. Пока нет чартерных рейсов из России — они не разрешены российской стороной.
Открыто только три основных аэропорта для россиян — Афины, Салоники и Ираклион на острове Крит. Разрешено пребывать до 14 дней. 90% россиян в прошлом приезжали именно на этот срок, это нормально", — рассказал член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
Россияне скоро дождутся открытия границ с другими странами, из которых самые ожидаемые — Таиланд и Мальдивы.
"В октябре ждём открытия границ с Мальдивами и с Эмиратами. Ну и, конечно, мечта всех россиян в этом году — Таиланд", — отметил эксперт.
Ранее сообщалось об ограничениях, которые ждут российских туристов, отправляющихся в Грецию.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.