Уровень воды в Краснодарском водохранилище из-за засух оказался на семь сантиметров ниже уровня, предусмотренного для нормальной эксплуатации.
"Отметка уровня воды в водохранилище составляет 25,78 мБС, что на 7 см ниже уровня минимального уровня воды, соответствующего нормальным условиям эксплуатации, однако "дефицит воды" отсутствует, так как объем воды в водохранилище позволяет в полной мере обеспечить водопотребителей. За весь период эксплуатации минимальная отметка на 1 сентября зафиксирована в 1994 году и составила 25,20 мБС, что на 58 см ниже нынешней отметки", — рассказал начальник отдела мониторинга Краснодарского водохранилища Владимир Аришин.
Из водохранилища для снабжения водой Краснодара подаются дренажные воды, их не хватает.
"Водохранилище питается за счет таяния снегов в горных районах и выпадения атмосферных осадков. Сезонные снега в горных районах практически полностью растаяли, поэтому увеличение объёма воды полностью зависит от выпадения осадков", — проинформировал Аришин.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.