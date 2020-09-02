В Северной столице сняли запрет на посещение театров и кинотеатров.
"Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований: соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; использования работниками (за исключением артистов) и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра", — говорится в постановлении губернатора Петербурга Александра Беглова на официальном сайте администрации города.
Этим же документом в городе разрешили возобновить работу площадок быстрого питания в торговых центрах — фудкортов. Театры и кинотеатры Петербурга для зрителей закрылись более пяти месяцев назад.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.