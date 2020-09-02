Сергей Лазарев: "Я доволен, мне снова 18"

Сергей Лазарев подытожил свои успехи в сбрасывании веса. Певец занялся спортом и скорректировал питание ещё во время карантина, и сейчас делится снимками с результатами.

"Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18", — подписал снимок Сергей.