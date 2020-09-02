Сергей Лазарев подытожил свои успехи в сбрасывании веса. Певец занялся спортом и скорректировал питание ещё во время карантина, и сейчас делится снимками с результатами.
"Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки, но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18", — подписал снимок Сергей.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.