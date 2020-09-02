Психолог Екатерина Игонина рассказала, как правильно начать учебный год

Начало учебного года — почти всегда стресс для всех. Но, по словам специалиста, его можно минимизировать или вовсе избежать. Например, важно соблюдать режим дня. И лучше начать его придерживаться до начала учебного года. Также важно, чтобы школьник понимал, что домашние задания — это его обязанность. И что учёба нужна не родителям, а ему. Для этого ни в коем случае нельзя делать уроки за ребёнка. Ну и, наконец, специалист советует каждый день находить вместе с ребёнком повод для радости.