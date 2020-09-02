Начало учебного года — почти всегда стресс для всех. Но, по словам специалиста, его можно минимизировать или вовсе избежать. Например, важно соблюдать режим дня. И лучше начать его придерживаться до начала учебного года. Также важно, чтобы школьник понимал, что домашние задания — это его обязанность. И что учёба нужна не родителям, а ему. Для этого ни в коем случае нельзя делать уроки за ребёнка. Ну и, наконец, специалист советует каждый день находить вместе с ребёнком повод для радости.
"Проще всего будет представить школу как своеобразную модель жизни: подумайте, какой она видится вашим детям? Согласитесь, что в жизни встречаются неудачи и огорчения, разочарования и откровенные провалы, сложности и форс-мажоры, плохие дни и также плохие поступки.
Однако важно уметь преодолевать трудности, исправлять ситуации и учиться предотвращать их, имея в виду как собственный опыт, так и проверенные веками истины", — сказала психолог Екатерина Игонина.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.