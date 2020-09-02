Реабилитация, в том числе, детская и подростковая, процесс длительный и непростой. Кроме того, по мнению специалистов, лучше использовать комплексный подход. Например, в реабилитационном центре "Бутово" к восстановлению юных пациентов привлекли собак. Это называется канистерапия. На занятиях с четвероногими друзьями дети учатся лучше контролировать себя, свои эмоции и действия. Учатся также выражать свои эмоции. А некоторые после таких занятий даже начинают разговаривать.
"Канистерапия — это специальные занятия, основанные на общении с собаками. Она для ребенка является мотиватором — стимулирует реабилитанта на активную работу и достижение успеха. В результате данного вида реабилитации у детей развиваются умственные и эмоциональные способности, улучшаются двигательные функции", — рассказал директор центра Денис Притыко.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.