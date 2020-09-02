Канистерапия – что это и для кого

Реабилитация, в том числе, детская и подростковая, процесс длительный и непростой. Кроме того, по мнению специалистов, лучше использовать комплексный подход. Например, в реабилитационном центре "Бутово" к восстановлению юных пациентов привлекли собак. Это называется канистерапия. На занятиях с четвероногими друзьями дети учатся лучше контролировать себя, свои эмоции и действия. Учатся также выражать свои эмоции. А некоторые после таких занятий даже начинают разговаривать.