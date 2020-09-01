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Под Вологдой обещали отремонтировать дорогу, на которой увязла "скорая"

Общество

В соцсетях появился ролик, на котором сельчане вытаскивали застрявшую в дорожной грязи машину скорой помощи в Вологодской области.

Под Вологдой обещали отремонтировать дорогу, на которой увязла

"Участок дороги Волково — Галкино в Грязовецком районе Вологодской области приведут в порядок после инцидента с застрявшей машиной скорой помощи. Машина увязла на грунтовой дороге, поврежденной техникой местного племзавода, дорогу поправят, как только позволят погодные условия", — сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что госпитализация пациенту не потребовалась, медпомощь была оказана на месте.

"Машина скорой помощи не смогла добраться до деревни в Грязовецком районе из-за перепаханной племзаводом дороги. Из-за уборочной кампании, которая в настоящее время проводится на полях АО "Заря", машина скорой помощи не смогла добраться до пациента. Фельдшеру пришлось дойти до деревни пешком. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация пациенту не потребовалась", — поясняется в сообщении.

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