Под Вологдой обещали отремонтировать дорогу, на которой увязла "скорая"

В соцсетях появился ролик, на котором сельчане вытаскивали застрявшую в дорожной грязи машину скорой помощи в Вологодской области.

"Участок дороги Волково — Галкино в Грязовецком районе Вологодской области приведут в порядок после инцидента с застрявшей машиной скорой помощи. Машина увязла на грунтовой дороге, поврежденной техникой местного племзавода, дорогу поправят, как только позволят погодные условия", — сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что госпитализация пациенту не потребовалась, медпомощь была оказана на месте.