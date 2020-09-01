С 1 сентября в России вступил в силу новый федеральный закон, согласно которому учащихся начальных классов будут обеспечивать бесплатным горячим питанием.
Согласно тексту документа, в этом учебном году ученики 1-4 классов будут получать горячие блюда и напитки не реже одного раза в день.
Кроме того, педагогам будут дополнительно выплачивать по 5000 рублей за классное руководство.
Ещё одним нововведением станет зачисление в школы и детские сады братьев и сестёр в приоритетном порядке без очереди. Соответствующий указ российский президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.
Из-за пандемии коронавируса в этом году уроки будут проводиться по новым требованиям.
Так, в школах теперь не будет общего звонка, так как у каждого класса будут своё расписание звонков и график посещения столовой.
В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы не было массового скопления детей у дверей. Родителей в школы не пустят.
Жители ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, могут принести пользу Украине.