Учащихся начальных классов начали обеспечивать горячим питанием

С 1 сентября в России вступил в силу новый федеральный закон, согласно которому учащихся начальных классов будут обеспечивать бесплатным горячим питанием.

Согласно тексту документа, в этом учебном году ученики 1-4 классов будут получать горячие блюда и напитки не реже одного раза в день.

Кроме того, педагогам будут дополнительно выплачивать по 5000 рублей за классное руководство.

Ещё одним нововведением станет зачисление в школы и детские сады братьев и сестёр в приоритетном порядке без очереди. Соответствующий указ российский президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.

Из-за пандемии коронавируса в этом году уроки будут проводиться по новым требованиям.

Так, в школах теперь не будет общего звонка, так как у каждого класса будут своё расписание звонков и график посещения столовой.

В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы не было массового скопления детей у дверей. Родителей в школы не пустят.