После исключения из международного розыска Пригожин посетит Германию

В понедельник, 31 августа, пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Интерпол прекратил преследование известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Все процессуальные мероприятия прекращены после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать в суде какую-либо связь Пригожина с американскими выборами.

Издание "Правда.Ру" поинтересовалось у пресс-службы "Конкорда", намерен ли бизнесмен воспользоваться своей победой и посетить заграницу. Как оказалось, Пригожин уже запланировал поездки в Прибалтику, Германию и Турцию, все они носят деловой характер.

Также в пресс-службе особо отметили, что поездки Пригожин совершит регулярными рейсами, так как его самолёт всё ещё находится под санкциями.