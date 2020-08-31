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Суд признал законными штрафы Волочковой за поездку во время карантина

Общество

Мосгорсуд признал законным назначение двух штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей балерине Анастасии Волочковой за её﻿ поездку в Дивеевский монастырь во время карантина.

"Решения Тверского районного суда Москвы в отношении Волочковой оставлены Московским городским судом без изменений. Тверской суд 22 июля признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

3 августа Тверской суд оштрафовал Волочкову уже на 40 тысяч рублей после её поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, где на тот момент действовал карантин", — сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции, добавив, что решения вступили в силу.

Во второй раз Волочкова была признана виновной в нарушении статьи Административного кодекса, совершив противозаконное действие в период режима ЧС. В конце апреля коронавирус выявили у 76 человек в монастыре, его закрыли для прихожан с 15 апреля. 25 апреля ввели карантин во всём Дивееве.

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