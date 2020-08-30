Кондратьев: ни за деньги, ни без денег в заповеднике находиться нельзя

Губернатор Краснодарского края высказался категорически против того, чтобы в заповеднике, как и в краевом заказнике, был хоть один посетитель. По мнению Вениамина Кондратьева это строго необходимая мера для восстановления после большого лесного пожара. Кроме того, губернатор в целом недоволен работой тех, кто несёт ответственность за заповедник.