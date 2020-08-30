Губернатор Краснодарского края высказался категорически против того, чтобы в заповеднике, как и в краевом заказнике, был хоть один посетитель. По мнению Вениамина Кондратьева это строго необходимая мера для восстановления после большого лесного пожара. Кроме того, губернатор в целом недоволен работой тех, кто несёт ответственность за заповедник.
"Нам нужен понятный и контролируемый регламент. Все прописано: режим заповедника, режим заказника. Просто исполняйте. Нет сил? Скажите об этом. Но что-то я не помню, чтобы кто-то бил в колокола. Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека — ни за деньги, ни без денег", — приводятся в пресс-релизе слова губернатора.
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