Superjob провёл опрос среди представителей разных профессий в России, чтобы выяснить наиболее довольных своим уровнем зарплаты.

"Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей. Их доля значительно выросла с 2010 года, когда среди программистов только 18% были удовлетворены своей зарплатой, а среди руководителей — 21%.

Среди медработников в 2010 году были удовлетворены зарплатой 13%, а сегодня их доля составляет 23%. Доля инженеров, довольных заработком, выросла в два раза с 2010 года — с 10% до 20%, а финансистов — с 16% до 19%", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.