Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Брэд Питт завёл отношения с 27-летней моделью
Зюганов: события в Белоруссии готовились давно
Режиссёр Кончаловский недоволен, что зять старше дочери на 10 лет
Роспотребнадзор озвучил требования к туристам, вернувшимся из Абхазии
МИД Польши вызвал белорусского посла из-за слов Лукашенко
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Муж Ксении Бородиной: "А вы говорите мне идти работать. Зачем?"
Депутат ГД: Саакашвили едет в Грузию делать революцию
Врио архангельского губернатора пригрозил судом за работы на Шиесе

Программисты и руководители больше всех довольны своим заработком

Общество

Superjob провёл опрос среди представителей разных профессий в России, чтобы выяснить наиболее довольных своим уровнем зарплаты.

"Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей. Их доля значительно выросла с 2010 года, когда среди программистов только 18% были удовлетворены своей зарплатой, а среди руководителей — 21%.

Среди медработников в 2010 году были удовлетворены зарплатой 13%, а сегодня их доля составляет 23%. Доля инженеров, довольных заработком, выросла в два раза с 2010 года — с 10% до 20%, а финансистов — с 16% до 19%", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В некоторых профессиях была отмечена отрицательная тенденция. Среди сотрудников юриспруденции число довольных своими зарплатами снизилось с 20 процентов в 2010 году до 18 процентов в нынешнем. Среди бухгалтеров за этот период времени довольных своими доходами стало меньше на 5 процентов — с 19 до 14.

Последние материалы
Программисты и руководители больше всех довольны своим заработком
Титов попросил Мишустина сократить число форм отчётности для бизнеса
Алла Пугачёва терпит убытки от своих компаний
В состав экипажей самолётов предложили включить врачей
Брэд Питт завёл отношения с 27-летней моделью
Зюганов: события в Белоруссии готовились давно
"Спартак": главные изменения в команде, конфликты и дебют Кокорина
В России хотят запретить возврат купленных в интернете товаров
Режиссёр Кончаловский недоволен, что зять старше дочери на 10 лет
Матеуш Пискорский рассказал о роли Польши в белорусских протестах
Популярное
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже
Экспертное мнение
Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже
Мир. Новости мира
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Шоу-бизнес
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Руслан Веснянко В "европейской" Украине хотят легализовать бордели Руслан Веснянко Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер
Комментарии
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ