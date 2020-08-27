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В состав экипажей самолётов предложили включить врачей

Общество

Общественники предложили включить в состав экипажей авалайнеров, выполняющих перелёты по стране длительностью больше трех часов, медицинских работников.

"Члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо. Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов", — говорится в письме руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Курдесов считает, что медицинский работник может оказать первую квалифицированную помощь пассажиру. Врач также сможет принять решение об экстренной посадке самолёта и госпитализации заболевшего пассажира.

В соцсетях пользователи неоднозначно отнеслись к предложению и оставили неодобрительные комментарии.

"Ещё на всякий случай полицию, пожарных вместе с машиной и портного. Ну, а вдруг что, чего мелочиться-то? За билеты-то народишко всё равно заплатит", — написал один пользователь.

"У нас врачей в больницах не хватает, но мы теперь их оттуда снимем и на самолеты отправим кататься. Интересно в связи с чем?" — вторит ему другой.

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