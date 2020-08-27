Некоторые категории товаров, купленные в интернет-магазинах, россиянам могут запретить сдавать обратно.

"С 1 января 2021 года утратят силу "Правила продажи товаров дистанционным способом". Минпромторг готовит новый нормативный акт, регулирующий отношения между покупателем и продавцом в интернете. Торговые онлайн-площадки попросили Министерство уравнять правила продажи продукции в интернете с нормами, актуальными для обычных магазинов, тем самым запретив возвращать купленные в сети товары в семидневный срок.

Речь идет о нижнем белье, парфюмерии, косметике, смартфонах и бытовой технике, в которых не обнаружено брака", — рассказали представители отрасли, опрошенные газетой "Известия".