Роспотребнадзор озвучил требования к туристам, вернувшимся из Абхазии

Возвращающиеся с отдыха в Абхазии отечественные туристы не обязаны проходить тестирование на коронавирус.

"С 1 августа между Россией и Абхазией были сняты ограничения на пересечение границ. В отношении возвращающихся на автомобилях и пешеходных переправах из Абхазии жителей РФ проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан. Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации, соблюдать не надо", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Случаев пересечения границы россиянами с повышенной температурой в период эпидемии коронавируса не было зарегистрировано, проинформировали в ведомстве. Все мероприятия по санитарной охране на границе проводятся в соответствии с нормативными актами Роспотребнадзора, пояснили в пресс-службе ведомства.