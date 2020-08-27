Владимиру Путину подарили асфальт

Владимир Путин сегодня посетил торжественное открытие одной из самых обсуждаемых федеральных трасс. Там главе нашего государства преподнесли в качестве сувенира килограмм асфальта. Того самого, из которого сделано покрытие "Тавриды".

"Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида", — сказал главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков.

Напомним, что сегодня в торжественном открытии трассы "Таврида" принимали участие президент РФ, министр транспорта и глава Республики Крым.