Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с огульными обвинениями омских врачей после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее врачи написали письмо, в котором рассказали, что боролись за жизнь политика 44 часа. В письме подчеркивается, что именно благодаря омским медикам популярный оппозиционер остался жив.

Свой взгляд на ситуацию с Навальным высказал журналист, телеведущий Владимир Познер.

"Когда я узнал, что Навальный в больнице, что подозревают его отравление, меня стало беспокоить, как это повернется с точки зрения международной политики. Ведь совершенно очевидно — это почти безусловный рефлекс, что сразу же обвинения пойдут в сторону руководства России и конкретно в сторону (президента РФ Владимира) Путина: что это Путин приказал, захотел избавиться от этого человека.

Причем люди, которые говорят об этом, на самом деле не отдают себе отчета в том, что Навальный уже много лет занимается своей деятельностью, выступает на телеканалах, в частности на "Дожде", имеет блог, публикует свои разоблачения. И ничего с ним не происходит. И если говорить холодно и без эмоций, то этот случай с Навальным гораздо более опасный и менее выгодный для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — сказал Владимир Познер в эфире радио Sputnik.