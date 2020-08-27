В Нижегородской области региональное правительство легализует самовольно построенные частные жилые дома.
"Закон позволит предоставить гражданам, имеющим в фактическом пользовании участки, на которых возведены индивидуальные жилые дома, такие участки в собственность бесплатно. В дальнейшем это даст им возможность легализовать самовольно построенные дома путем признания на них права собственности. Меры направлены на защиту интересов граждан, проживающих в таких домах более 15 лет и не имеющих в собственности иного жилого помещения", — рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Закон будет действовать до 31 декабря 2023 года, проинформировали в областном правительстве.
"Чтобы получить в собственность земельный участок, граждане должны будут подготовить необходимый пакет документов и обратиться в уполномоченный на предоставление земельных участков орган местного самоуправления по месту нахождения индивидуального жилого дома либо в Министерство имущественных и земельных отношений в случае, если дом находится на земельном участке, являющимся собственностью Нижегородской области", — говорится в пояснительной записке к документу.
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