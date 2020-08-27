Путин проехался на Aurus по новой трассе "Таврида" в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии трассы "Таврида" в Крыму. Строительство объекта завершилось на несколько месяцев раньше.

Опробовал трассу президент на автомобиле Aurus. Путин сел за руль, не забыв пристегнуться, чтобы не получить штраф.

Трасса "Таврида" пройдёт по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. На данный момент готовы пять из восьми участков.