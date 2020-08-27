Об офтальмологической клинике в городе Чебоксары говорят уже не впервые. И только хорошее. Так, например, недавно специалисты из этой больницы совершили почти невозможное — вернули ребёнку зрение. Ситуация с девочкой была очень сложной. И прогнозы не всегда были радужными.
Однако медики справились, как и всегда. Теперь ребёнок снова видит.
"Тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Маленькая пациентка прооперирована с применением самых передовых технологий главным внештатным специалистом-офтальмологом минздрава Чувашии Дмитрием Арсютовым. Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Пациентка выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение", — говорится в сообщении минздрава Чувашии.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.