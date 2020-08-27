Почти чудо: врачи вернули ребёнку зрение

Об офтальмологической клинике в городе Чебоксары говорят уже не впервые. И только хорошее. Так, например, недавно специалисты из этой больницы совершили почти невозможное — вернули ребёнку зрение. Ситуация с девочкой была очень сложной. И прогнозы не всегда были радужными.

Однако медики справились, как и всегда. Теперь ребёнок снова видит.