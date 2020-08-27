Эксперты Российского союза туриндустрии проанализировали информацию на портале, который продаёт путёвки с кешбэком.
"Программа кешбэка еще раз поделила регионы России на "самые и не самые" туристические. Мы внимательно проанализировали портал мирпутешествий.рф и, в том числе, по каждому региону подсчитали количество туроператоров, выставивших свои предложения для туристов. Выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург", — рассказал представитель Российского союза туриндустрии (РСТ).
Благодаря участию в программе стимулирования туристических поездок по России можно получить возврат денежных средств в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эта программа совсем скоро заканчивается.
"Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней, туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября", — говорится в публикации на сайте РСТ.
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