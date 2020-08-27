Больше всего туров с кешбэком предлагают в Петербург

Эксперты Российского союза туриндустрии проанализировали информацию на портале, который продаёт путёвки с кешбэком.

"Программа кешбэка еще раз поделила регионы России на "самые и не самые" туристические. Мы внимательно проанализировали портал мирпутешествий.рф и, в том числе, по каждому региону подсчитали количество туроператоров, выставивших свои предложения для туристов. Выяснили, что большинство турфирм предлагают путевки по программе кешбэка в Санкт-Петербург", — рассказал представитель Российского союза туриндустрии (РСТ).

Благодаря участию в программе стимулирования туристических поездок по России можно получить возврат денежных средств в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эта программа совсем скоро заканчивается.