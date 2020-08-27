Дочь Дмитрия Пескова считает свое интервью для Собчак "дебильным"

В своем Инстаграме дочь Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента России) Елизавета раскритиковала свое старое интервью с Собчак и назвала его дебильным. По ее словам, разговор с Ксенией состоялся в 2015 году, когда ей было всего 17 лет и, по всей видимости, это был не самый простой период в жизни девушки.

"Осознаю, что такое развод родителей. Даю дебильное интервью Собчак. У меня лично денег практически нет. Прошу у бабушки и продаю первую рекламу в инст (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.). Связываюсь с грязными людьми, меня первый раз жестко используют", - резюмировала дочь официального представителя Кремля.