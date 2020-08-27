Депутат призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) как ненужного посредника.
"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета. Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС", — заявил Лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ранее Счётная палата РФ выявила серьезные нарушения в работе фонда, из-за которых пенсионеры существенно недополучают деньги. Это открытие на человека нескольких счетов и присвоение одного СНИЛС сразу нескольким людям.
"Отчёт Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий", — сказал Миронов.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.