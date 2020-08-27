Депутат призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР) как ненужного посредника.

"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа. Необходимо отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета. Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС", — заявил Лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов.