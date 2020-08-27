У полицейских участков Москвы прошла акция против домашнего насилия. Активистки с гигантскими кукольными лицами в синяках и кровоподтёках вышли на одиночные пикеты. Лица ростовых кукол в гематомах и ранах символизировали лица женщин — жертв домашнего насилия.
С помощью пугающей и визуально отталкивающей акции активистки попытались сделать проблему домашнего насилия максимально заметной для всех, кто пытается её игнорировать и закрывать на неё глаза.
"Я считаю, всем нужно понять одну простую истину: бьет — не значит любит, бьет — значит сядет… Наказание за любые формы домашнего деспотизма и агрессии в отношении женщин должно быть максимально суровым, только это сможет остановить насильников.
К сожалению, в нашей стране проблему домашнего насилия принято не замечать; считать, что это личное дело каждой семьи, дескать, сор из избы выносить нельзя. Эту точку зрения нужно принципиально менять, перемены в первую очередь должны произойти в головах у людей. А для этого они должны открыть глаза на это отвратительное явление. Именно такую цель и преследовала наша акция у полицейских участков", — рассказала организатор акции Мария Рейн.
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