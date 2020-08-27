В Москве прошла акция с ростовыми куклами против домашнего насилия

У полицейских участков Москвы прошла акция против домашнего насилия. Активистки с гигантскими кукольными лицами в синяках и кровоподтёках вышли на одиночные пикеты. Лица ростовых кукол в гематомах и ранах символизировали лица женщин — жертв домашнего насилия.

У полицейских участков Москвы прошла акция против домашнего насилия

С помощью пугающей и визуально отталкивающей акции активистки попытались сделать проблему домашнего насилия максимально заметной для всех, кто пытается её игнорировать и закрывать на неё глаза.