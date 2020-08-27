Познер: хорошо, что Россия отстаёт от Европы и США

Владимир Познер заявил, что Россия несколько отстаёт в развитии от стран Запада и Америки. Но это для нашего государства скорее плюс, чем минус. Ведь это даёт возможность поучиться на чужих ошибках и избежать собственных.