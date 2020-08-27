Владимир Познер заявил, что Россия несколько отстаёт в развитии от стран Запада и Америки. Но это для нашего государства скорее плюс, чем минус. Ведь это даёт возможность поучиться на чужих ошибках и избежать собственных.
"Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что всё, конец, а это было начало", — выразил своё мнение известный журналист и телеведущий.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.