Юбилей главы фонда пострадавших от преступлений

Юбилей главы фонда пострадавших от преступленийОльга Костина, руководитель Фонда пострадавших от преступлений, член исполнительного совета Victim Support Europe, празднует сегодня свой юбилей.

В "Коммерсанте" ее поздравил председатель СПЧ Валерий Фадееев, а на страницах Правды.Ру присоединяется к этим поздравлениям председатель совета директоров издания Вадим Горшенин.

"С Ольгой мы познакомились еще в период подготовки к Всесоюзному студенческому форуму, где она, еще совсем юная, блистала идеями, предложениями и многое делала для их реализации.

Затем было много всего в биографии Ольги Николаевны, но по настоящему ее организаторские таланты раскрылись при создании, становлении и развитии движения "Сопротивление", позже преобразованного в Фонд пострадавших от преступлений.

По сути, Ольга оказалась первым в нашей стране правозащитником, подняв на общественном и государственном уровне тему защиты прав тех, кто страдает от действий криминала. Учреждение премии "Выбор", которая в ближайшее время может стать международной, было еще одним примером того, как сами гражданские активисты могут защищать своих сограждан.

Европейские правозащитники также высоко оценили работу Ольги Николаевны, приглашая ее делиться опытом на свои встречи и симпозиумы, взяв многое из наработок российского Фонда пострадавших от преступлений.Желаю Ольге здоровья, семейного счастья и новых успехов в ее деятельности".