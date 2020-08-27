Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вошла в конфликт с его бывшей женой. Виной всему стала дочь Тарасова от первого брака. До сих пор футболист судится с экс-супругой по поводу размера алиментов, однако сейчас вмешалась Костенко.
Она заявила, что дочь от первого брака и требования экс-супруги ущемляют права их совместных с мужем двух дочерей, не в последнюю очередь в финансовом плане. Чтобы обезопасить себя от этого, она собирается подать документы на установление алиментов, чтобы средства уходили в семью.
"Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчёт себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав", — говорила Анастасия.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.