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Жена футболиста Дмитрия Тарасова подаёт на алименты в браке

Общество

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вошла в конфликт с его бывшей женой. Виной всему стала дочь Тарасова от первого брака. До сих пор футболист судится с экс-супругой по поводу размера алиментов, однако сейчас вмешалась Костенко.

Она заявила, что дочь от первого брака и требования экс-супруги ущемляют права их совместных с мужем двух дочерей, не в последнюю очередь в финансовом плане. Чтобы обезопасить себя от этого, она собирается подать документы на установление алиментов, чтобы средства уходили в семью.

"Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчёт себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав", — говорила Анастасия.

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