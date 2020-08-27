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Омские врачи, лечившие Навального, опубликовали открытое письмо

Общество

Омские врачи, лечившие Алексея Навального, в ответ на обрушившуюся на них, после заявления врачей клиники Шарите о том, что блогера отравили опубликовали открытое письмо к немецким коллегам.

В котором, в частности, заявляют, что "их оскорбляют некоторые комментарии, которые они считают политически мотивированными".

Медики говорят, что они сделали все возможное в ситуации высокого давления и что освещение в СМИ предположений об обратном "неприемлемо" и является частью того, что они называют "политическим диагнозом".

"Люди без медицинского образования ставят диагнозы, говорят о лечении и манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния, — написали врачи. — Вместо этого мы видим феномен, известный как "политический диагноз", который не имеет ничего общего с медициной.

В последнее время стало почти модно критиковать состояние российского здравоохранения. Мы понимаем, что иногда негативные комментарии уместны и конструктивны. Но некоторые люди больше интересуются ванной комнатой в приемном отделении, которая в настоящее время ремонтируется, чем объективной оценкой фактов о самочувствии пациента. И они были получены благодаря современному оборудованию, которым оснащен этот медицинский центр."

Персонал больницы возмущен тем тоном, которым в зарубежных СМИ освещаются события вокруг россиянина Навального:

"Дошло до того, что омских врачей сравнивали с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были главными методами лечения, — говорится в письме. - Это вульгарное оскорбление врачей, которые почти два дня спасали жизнь пациенту в очень сложной психологической ситуации."

фото: ТГ-канал Skabeeva

Помимо сотрудников омской больницы скорой медицинской помощи, куда Навального доставили после того, как он заболел во время перелета в Москву, письмо подписали и другие ведущие российские деятели здравоохранения.

Среди них председатель Российского профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан и выдающийся российский врач Мурат Адырбаев.

 

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