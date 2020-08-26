Патологоанатомы объяснили, как оживают "умершие" пациенты

"Умершие" пациенты могут оживать из-за того, что врачи халатно отнеслись к своим обязанностям и не провели тесты.

"Основание для признания человека умершим — это диагноз о смерти мозга. Он ставится с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Остановка работы мозга должна сохраняться не менее 30 минут, чтобы зафиксировать смерть", — сообщил "Газете.Ру" патологоанатом Михаил Лериковский.

Он уточнил, что не во всех больницах есть нужное оборудование. Для подтверждения смерти за телом должно вестись наблюдение не менее двух часов до появления трупных пятен и окоченения.

Другой патологоанатом рассказал, что его один его пациент поначалу казался мёртвым, потому что был сильно пьян.

"В моей практике было несколько случаев подобного воскрешения, в одном из них оказалось, что мёртвый по всем признакам человек был очень пьян. В таком состоянии организм может сильно замедлить процессы жизнедеятельности вплоть до того, что пульс и сердцебиение не будут прощупываться. В моргах большой поток и некоторые больницы не перепроверяют показатели, а констатируют смерть", — отметил патологоанатом Константин Михайлюк.

Он назвал причиной врачебных ошибок тяжёлую кому или "летаргическую смерть". Человек становится неподвижен, температура тела падает. Такое состояние может длиться долгое время.