Политик заявил, что в армию России нужно призывать больше женщин, чтобы они "навели ужас" на врага.
Он напомнил о действии женских батальонов в Первую мировую войну в царской армии. Эти воинские подразделения отличались настойчивостью в бою, отметил политик.
"Если сегодня мы воссоздадим целые женские батальоны в каждой дивизии — их вперед, они будут идти в психическую атаку, им даже стрелять не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все — и поляки, и литовцы, и другие какие-нибудь натовские солдаты", — подытожил Жириновский.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.