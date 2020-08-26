Жириновский призвал брать в армию женщин, чтобы "навели ужас на врага"

Политик заявил, что в армию России нужно призывать больше женщин, чтобы они "навели ужас" на врага.

Он напомнил о действии женских батальонов в Первую мировую войну в царской армии. Эти воинские подразделения отличались настойчивостью в бою, отметил политик.