Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает целесообразным перенести на месяц начало учебного года. То есть начать занятия, по его мнению, нужно с 1 октября. Кроме соображений безопасности в связи с коронавирусом, Владимир Вольфович считает, что это просто отличный способ продлить лето.
"ЛДПР будет добиваться переноса на 1 октября начала учебного года", — сказал политик.
"Сентябрь — великолепный теплый месяц, ну давайте продлим лето", — добавил Владимир Вольфович.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.