Жириновский: давайте продлим лето

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает целесообразным перенести на месяц начало учебного года. То есть начать занятия, по его мнению, нужно с 1 октября. Кроме соображений безопасности в связи с коронавирусом, Владимир Вольфович считает, что это просто отличный способ продлить лето.