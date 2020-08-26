На Крымском валу находится один из залов Третьяковской галереи, где регулярно проводятся выставки. Однако после сегодняшнего дождя мероприятия временно прекращены.
Тех, кто пришёл в эту среду полюбоваться бесценными произведениями искусства, пришлось срочно эвакуировать. А сами произведения экстренно спасать от последствий разбушевавшейся стихии.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.