В Третьяковке протекла крыша из-за сильного дождя

На Крымском валу находится один из залов Третьяковской галереи, где регулярно проводятся выставки. Однако после сегодняшнего дождя мероприятия временно прекращены.

Тех, кто пришёл в эту среду полюбоваться бесценными произведениями искусства, пришлось срочно эвакуировать. А сами произведения экстренно спасать от последствий разбушевавшейся стихии.