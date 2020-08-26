Организаторам пенных вечеринок в Анталье пригрозили тюремным сроком

Власти турецкой Антальи ввели запрет на проведение пенных вечеринок, объясняя опасностью распространения коронавируса.

"В связи с решением общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от коронавируса вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка на расположенных в нашей провинции пляжах, платформах, транспортных средствах (яхтах, катерах, круизных лайнерах и т. д.)", — говорится в заявлении администрации провинции, которое передаёт ТАСС.

Администрация пригрозила организатором пенных вечеринок штрафом свыше 400 долларов или тюремным сроком от двух месяцев до одного года.