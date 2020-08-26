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Организаторам пенных вечеринок в Анталье пригрозили тюремным сроком

Общество

Власти турецкой Антальи ввели запрет на проведение пенных вечеринок, объясняя опасностью распространения коронавируса.

"В связи с решением общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от коронавируса вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка на расположенных в нашей провинции пляжах, платформах, транспортных средствах (яхтах, катерах, круизных лайнерах и т. д.)", — говорится в заявлении администрации провинции, которое передаёт ТАСС.

Администрация пригрозила организатором пенных вечеринок штрафом свыше 400 долларов или тюремным сроком от двух месяцев до одного года.

"Участники вечеринок избегают использования масок и не соблюдают социальную дистанцию, а это, в свою очередь, повышает риск распространения коронавируса. Нарушители постановления будут обязаны заплатить штраф в размере 3 150 турецких лир (428 долларов США) или же отбыть тюремное заключение сроком от двух месяцев до одного года. Компании, выступающие в качестве организаторов таких вечеринок, будут лишены лицензий", — отмечается в пресс-релизе администрации курортной провинции.

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