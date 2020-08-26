Заявление Минобороны об искоренении дедовщины в армии назвали смешным

Сотрудники Министерства обороны России оторваны от реальности и имеют "крайне низкую квалификацию", заявили в фонде "Право Матери". Сегодня о полном искоренении дедовщины в армии заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

"Делать подобные заявления просто смешно, потому что речь идёт о человеческих взаимоотношениях, о преступных деяниях. Это всё равно, что заявить: у нас в России искоренена вся преступность. Ничего, кроме печального смеха, это не вызывает. Деятели из Министерства обороны как всегда выдают желаемое за действительное.

Это заявление выглядит как крайне непрофессиональное, если не говорить о фальсификации действительности или её лакировке. Связь с реальностью у Минобороны потеряна. Заявление непрофессиональное, позорящее ведомство, демонстрирует крайне низкую квалификацию его сотрудников, его оторванность от реальности", — заявила председатель правления фонда "Право Матери" Вероника Марченко в интервью радио "Говорит Москва".