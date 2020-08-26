Мосгорнаследие хочет изъять у собственника гараж Госплана СССР

Мосгорнаследия просит суд изъять гараж Госплана СССР у собственника, который грубо исказил исторический облик памятника.

Гараж был построен в 1936 году по проекту известного архитектора Мельникова, строение является объектом культурного наследия.

"Мосгорнаследие обратилось в суд с иском об изъятии у собственника нежилых помещений, расположенных в гараже Госплана на Авиамоторной улице (д. 63, стр. 1). Собственник гаража Госплана провел незаконные работы: установил металлический козырек, демонтировал внутренние стены и перегородки, сделал косметический ремонт. Все это исказило исторический облик памятника. Осуществлять необходимые работы по сохранению и возвращению помещениям первоначального вида собственник отказывается. В связи с этим нам пришлось прибегнуть к крайней мере и обратиться в суд с иском об изъятии", — говорится в сообщении Мосгорнаследия.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что его ведомство многораз выдавало собственнику гаража предписания о проведении реставрации. Эти предписания собственник проигнорировал, в связи с чем стал фигурантом нескольких административных дел.