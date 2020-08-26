Две трети мужчин не делятся своими проблемами с родителями

Социологи выяснили, какие темы взрослые дети готовы обсуждать со старшим поколением. Женщины более открыты к общению с родителями по сравнению с мужчинами.

"Среди женщин 54% обсуждают все, что происходит в их жизни, среди мужчин — 46%. Большая часть мужчин говорит о том, что не обсуждает некоторые темы с родителями, чтобы "их не волновать": 66% мужчин против 59% опрошенных женщин. При этом мужчины чаще сталкиваются с непониманием или критикой родителей относительно образа жизни (44% против 39%)", — говорится в результатах совместного исследования социальной сети "Одноклассники" и исследовательского агентства ResearchMe.

В опросе также выяснили темы, которые "взрослые дети "готовы или не готовы обсуждать со своими родителями.