Социологи выяснили, какие темы взрослые дети готовы обсуждать со старшим поколением. Женщины более открыты к общению с родителями по сравнению с мужчинами.
"Среди женщин 54% обсуждают все, что происходит в их жизни, среди мужчин — 46%. Большая часть мужчин говорит о том, что не обсуждает некоторые темы с родителями, чтобы "их не волновать": 66% мужчин против 59% опрошенных женщин. При этом мужчины чаще сталкиваются с непониманием или критикой родителей относительно образа жизни (44% против 39%)", — говорится в результатах совместного исследования социальной сети "Одноклассники" и исследовательского агентства ResearchMe.
В опросе также выяснили темы, которые "взрослые дети "готовы или не готовы обсуждать со своими родителями.
"51% "взрослых детей" обсуждают с родителями все, что происходит в их жизни, еще 42% — только некоторые темы, и только 7% респондентов стараются не посвящать старших в свои дела. Любопытно, что дети, которые съехали от родителей и общаются на расстоянии, в 1,3 раза чаще делятся с ними своими жизненными переживаниями (56% против 43% соответственно)", — отмечается в исследовании.
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