В десятку самых богатых инста-блогеров России попал только один мужчина

Ксения Собчак и Полина Гагарина возглавили российский рейтинг журнала "Форбс" по доходам от рекламы в социальной сети "Инстаграм".
"Телеведущая Ксения Собчак вновь возглавила рейтинг блогеров и знаменитостей, больше всего зарабатывающих на рекламе в "Инстаграм". За год ее доход от рекламы в соцсети составил $1,48 млн. Второе место заняла певица Полина Гагарина с доходм 0,89 млн долларов", — сообщается на сайте издания.
Впервые подобный рейтинг в российском "Форбсе" был представлен в прошлом году. В рейтинге 2020 года появились сразу шесть новых людей, на на первом месте как и год назад вновь фигурирует Ксения оказалась Собчак.
"Третье место у телеведущей и блогера Иды Галич (0,85 млн долларов). В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина (0,77 млн), блогер Алина Левда (0,76 млн), телеведущая Настя Ивлеева (0,61 млн), блогер Валерия Чекалина (0,61 млн), телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова (по 0,6 млн)", -говорится в публикации.
В рейтинг самых богатых инста-блогеров РФ попал только один мужчина. Это боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он заработал 0,6 млн долларов.
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