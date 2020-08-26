Эксперты назвали регионы России с самым загрязнённым воздухом

Около 22,7 млн тонн загрязняющих веществ выбросили в атмосферу в 2019 году отечественные предприятия и транспорт.

"Из 22,7 миллиона тонн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ на одного россиянина пришлось в среднем около 155 кг. При этом около 75% выбросов производят предприятия, а оставшуюся часть — автомобили, из промышленных производств больше всего воздух загрязняет металлургия", — говорится в отчёте аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследователи пришли к выводу, что самым загрязнённым в России является Красноярский край. В Москве дела значительно улучшились благодаря изменению методики подсчёта.

"Самыми загрязненными регионами оказались Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ Следом в рейтинге по уровню загрязненности воздуха значатся Свердловская область, ЯНАО, Иркутская область. Седьмое место занял Башкортостан, затем следуют Челябинская и Оренбургская области и Краснодарский край. Во всех обозначенных в рейтинге регионах расположены крупные производства, отмечает издание. Москва заняла в нем 16-е место, а Петербург — 35-е".

Ранее Подмосковье и Москва входили в десятку регионов с самым загрязнённым воздухом и находились на шестой и седьмой строках рейтинга. После изменения методики подсчета вредных выбросов транспорта, показатели в столице улучшились.