Замминистра обороны: дедовщины больше нет

Замминистра обороны заявил, что в армии РФ полностью устранены дедовщина и прочее хулиганство в казармах. Также он сказал, что это создаст благоприятную обстановку, и молодые люди охотнее пойдут на службу в армию.