Замминистра обороны заявил, что в армии РФ полностью устранены дедовщина и прочее хулиганство в казармах. Также он сказал, что это создаст благоприятную обстановку, и молодые люди охотнее пойдут на службу в армию.
"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство", — говорится в сообщении пресс-центра форума "Армия-2020".
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.