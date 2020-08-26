Сергей Лавров тепло и сердечно поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с юбилеем. Он рассказал об их дружбе, которая длится уже не один десяток лет.
"Хорошая самоирония, добрый юмор. Это нас сплотило. С тех пор мы поставили вместе множество капустников. Снимали фильмы. В том же Останкино еще до начала учебы снимали на механическую камеру фильм про Фантомаса. Бегали в котловане с лопатами в строительных робах. Было весело", — поделился Лавров.
Также Лавров отметил личные заслуги Торкунова и его деятельность на посту главы МГИМО.
"Когда есть большой выбор, конкуренция среди учебных заведений для тех, кто хочет посвятить себя профессии, так или иначе связанной с международной деятельностью, МГИМО по-прежнему остается номером один", — сказал глава МИД РФ.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.