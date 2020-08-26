Глава МИДа поздравил главу МГИМО с юбилеем

Сергей Лавров тепло и сердечно поздравил ректора МГИМО Анатолия Торкунова с юбилеем. Он рассказал об их дружбе, которая длится уже не один десяток лет.

"Хорошая самоирония, добрый юмор. Это нас сплотило. С тех пор мы поставили вместе множество капустников. Снимали фильмы. В том же Останкино еще до начала учебы снимали на механическую камеру фильм про Фантомаса. Бегали в котловане с лопатами в строительных робах. Было весело", — поделился Лавров.

Также Лавров отметил личные заслуги Торкунова и его деятельность на посту главы МГИМО.