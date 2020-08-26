Кто ответит за испорченные в Белоруссии документы журналистов

Нескольким журналистам, являющимся гражданами РФ, в паспорта были поставлены штампы. Такие штампы ставятся тем, кто не имеет права въезжать в Республику Белоруссию. Однако на территории РФ это является незаконным. И теперь их паспорта недействительны. А ответить за это обяжут белорусскую сторону.