Нескольким журналистам, являющимся гражданами РФ, в паспорта были поставлены штампы. Такие штампы ставятся тем, кто не имеет права въезжать в Республику Белоруссию. Однако на территории РФ это является незаконным. И теперь их паспорта недействительны. А ответить за это обяжут белорусскую сторону.
"В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным", — объяснили в МВД РФ.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.