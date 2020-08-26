Минобразования: учебный год начнется 1 сентября. И точка

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Общество

Предложение депутата от фракции ЛДПР начать учебный год на месяц позже обычного, чтобы минимизировать риски от распространения коронавируса, не встретило одобрения со стороны Министерства образования.

Официальной датой начала школьных будней остается 1 сентября.

Напомним, 25 августа депутат ГД Василий Власов предложил продлить летние каникулы этого года на один месяц — до 1 октября — из-за пандемии.

В своем письме министру образования законодатель в качестве аргумента привел статистику Covid-19 в России, которая в настоящее время показывает около 5000 новых подтвержденных случаев каждый день.

"Еще один месяц школьных каникул отложит социальные контакты и тем самым поможет предотвратить вспышку болезни", — написал депутат.

Если такие меры предосторожности не будут приняты, система здравоохранения страны может быть перегружена, предупредил он.

"Хотя многие дети, несомненно, были бы довольны перспективой не посещать школу в течение еще четырех недель, это предложение не может быть принято. Угрозы возникновения вспышек Covid-19 в школах не будет, если они (школы) будут следовать уже изданным правилам безопасности", — говорит пресс-служба Министерства образования (цитата РИА Новости).

В министерстве также предупредили, что любые слухи о возможной отсрочке до учебного года будут только провоцировать социальную напряженность, "намеренно или непреднамеренно"."

Родители тоже против отсрочки учебного года

Инициатива Власова не нашла поддержки и среди родительских организаций. Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец заявила, что ожидает, что большинство родителей не встанут на сторону законодателя.

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