Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Арктике обнаружили хлеб и колбасу XIX века
Эксперт: отравление Навального может стоит России "Северного потока-2"
В Сочи открыли больницу для больных коронавирусом детей
Помогут ли тепловизоры в борьбе с пандемией COVID-19?
Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
В Минске начинается митинг сторонников Лукашенко
Из Ленобласти в Петербург хотят запустить трамваи
Трихолог Надёжкина: "Для активного роста волос есть готовые комплексы"

Пригожин намерен "раздеть и разуть" ФБК

Общество

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заключил с компанией "Московский школьник" договор уступки требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК. Теперь предприниматель имеет право требовать выплаты в размере почти 88 млн рублей в свою пользу. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

По данным источника, Пригожин уже выплатил предприятию полную сумму долга, о чем свидетельствует фотография чека о переводе.

Пригожин намерен

Бизнесмен объяснил свой поступок. По его словам, в первую очередь он хотел рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки из-за видеоролика ФБК.

Помимо этого, Пригожин хочет призвать Навального и его соратников к ответу за клеветнические заявления.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", — цитирует предпринимателя пресс-служба "Конкорда".

Что же касается Соболь и ФБК, то над принудительным взысканием с них долга уже трудятся юристы Пригожина. Вестись этот процесс будет в рамках российского законодательства, которое, как верно отметил бизнесмен, в соответствии с новыми поправками в Основной закон приоритетнее международного.

Напомним, в прошлом году ФБК опубликовал любопытный видеоролик. В нем экс-сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова рассказала, что на производстве предприятия якобы царит полная антисанитария. Позже женщина созналась, что читала текст с листа, заранее подготовленного Любовью Соболь. Разумеется, все, что в нем было написано, ни имело никакого отношения к действительности. В обмен на это ей была обещана крупная денежная сумма. Однако никаких выплат она так и не получила.

Вскоре после публикации видео "Московский школьник" подал иск к ФБК, Навальному, Соболь и Шиловой. Претензии к Шиловой предприятие оценило всего лишь в один рубль. Зато остальных суд обязал выплатить сумму в 88 млн рублей в пользу истца. Помимо этого, суд обязал ответчиков удалить видеоролик и дать опровержение клеветническим заявлениям. Однако ни одно из требований до сих пор не выполнено. 

Последние материалы
Сестра Димы Билана чуть не утонула на съёмках дебютного клипа
Пригожин намерен "раздеть и разуть" ФБК
В Арктике обнаружили хлеб и колбасу XIX века
Эксперт: отравление Навального может стоит России "Северного потока-2"
В Сочи открыли больницу для больных коронавирусом детей
Коммунист Дарья Митина: в Белоруссии идет "болгаризация"
Помогут ли тепловизоры в борьбе с пандемией COVID-19?
Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
В Минске начинается митинг сторонников Лукашенко
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Общество
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Любовь Степушова "Историческое" соглашение между ОАЭ и Израилем оказалось фикцией Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять Василий Амирджанов Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер
Комментарии
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Коммунист Дарья Митина: в Белоруссии идет "болгаризация"
Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
В Минске учителя устроили митинг у здания Минобразования
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Британия может отказаться от танков: для России это не подойдет
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ