Пригожин намерен "раздеть и разуть" ФБК

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заключил с компанией "Московский школьник" договор уступки требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК. Теперь предприниматель имеет право требовать выплаты в размере почти 88 млн рублей в свою пользу. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

По данным источника, Пригожин уже выплатил предприятию полную сумму долга, о чем свидетельствует фотография чека о переводе.

Бизнесмен объяснил свой поступок. По его словам, в первую очередь он хотел рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки из-за видеоролика ФБК.

Помимо этого, Пригожин хочет призвать Навального и его соратников к ответу за клеветнические заявления.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", — цитирует предпринимателя пресс-служба "Конкорда".

Что же касается Соболь и ФБК, то над принудительным взысканием с них долга уже трудятся юристы Пригожина. Вестись этот процесс будет в рамках российского законодательства, которое, как верно отметил бизнесмен, в соответствии с новыми поправками в Основной закон приоритетнее международного.

Напомним, в прошлом году ФБК опубликовал любопытный видеоролик. В нем экс-сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова рассказала, что на производстве предприятия якобы царит полная антисанитария. Позже женщина созналась, что читала текст с листа, заранее подготовленного Любовью Соболь. Разумеется, все, что в нем было написано, ни имело никакого отношения к действительности. В обмен на это ей была обещана крупная денежная сумма. Однако никаких выплат она так и не получила.

Вскоре после публикации видео "Московский школьник" подал иск к ФБК, Навальному, Соболь и Шиловой. Претензии к Шиловой предприятие оценило всего лишь в один рубль. Зато остальных суд обязал выплатить сумму в 88 млн рублей в пользу истца. Помимо этого, суд обязал ответчиков удалить видеоролик и дать опровержение клеветническим заявлениям. Однако ни одно из требований до сих пор не выполнено.