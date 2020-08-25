Столичный суд зарегистрировал иск бывшего владельца российской версии журнала "Форбс" Александра Федотова к издателю журнала.
"Судом зарегистрирован иск Александра Федотова к "АС Рус медиа". Истец просит расторгнуть договор займа и взыскать денежные средства в размере 2 млн 491 тыс. 927 рублей, из которых сумма основного долга составляет 2 млн 073 тыс. 293 рубля. Дата слушаний пока не назначена", — проинформировала пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы суда Лела Кокая.
Александр Федотов был владельцем российской версии журнала "Форбс" несколько лет вплоть до середины 2018 года.
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