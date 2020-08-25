Кошки прожили два года в закрытой квартире после смерти хозяйки

В Ставропольском крае освободили четырёх кошек, которые два года жили в закрытой квартире после смерти одинокой пенсионерки.

"24 августа в дом прибыл заместитель начальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица. В присутствии собственника, которого смог разыскать и убедить приехать участковый, сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире было найдено четыре живых кошки", — сообщили в пресс-службе краевого управления государственной жилищной инспекции Ессентуков.

Информация о заточении животных поступила к губернатору от соседей. Они пожаловались, что жильё пришло в негодность, а соседи страдают от невыносимого запаха.

"Жильцы дома №35 по улице Вокзальной в Ессентуках рассказали, что после смерти одинокой пенсионерки соседи уже два года кормят ее кошек, оставшихся в квартире, просовывая еду в дыру под дверью. Новый собственник квартиры животных не забирает и за квартирой не следит", — говорится в сообщении.

В квартире провели дезинфекцию, кошек передали в приют "Лучший друг".