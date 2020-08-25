Ивановским школьникам изменят продолжительность уроков

В Ивановской области изменят продолжительность уроков и порядок выхода детей на перемены и в столовую.

"У каждого класса будет свое расписание. Большой плюс для возможности регулирования потоков учащихся — это различная продолжительность занятий у каждого класса. У младших классов продолжительность урока составит от 35 до 45 минут. Имея запас 15 минут можно развести потоки, чтобы дети разных классов не соединялись в одну толпу в рекреации или в столовой", — рассказал глава управления Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник.

Школьникам будут мерить температуру, классы порядке будут проветривать и дезинфицировать. Всех обяжут использовать антисептики и средства индивидуальной защиты.