В Ивановской области изменят продолжительность уроков и порядок выхода детей на перемены и в столовую.
"У каждого класса будет свое расписание. Большой плюс для возможности регулирования потоков учащихся — это различная продолжительность занятий у каждого класса. У младших классов продолжительность урока составит от 35 до 45 минут. Имея запас 15 минут можно развести потоки, чтобы дети разных классов не соединялись в одну толпу в рекреации или в столовой", — рассказал глава управления Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник.
Школьникам будут мерить температуру, классы порядке будут проветривать и дезинфицировать. Всех обяжут использовать антисептики и средства индивидуальной защиты.
"Для детей обязательно использование средств индивидуальной защиты только в общественном транспорте, школьном автобусе. Средства защиты у педагогического состава обязательны для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Педагогическому составу младшего возраста рекомендовано использовать средства защиты при контактах с коллегами, персоналом и родителями", — пояснил Колесник.
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