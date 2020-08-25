Специалист по качеству питания рассказала, как мариновать грибы

Мариновать лучше небольшие шляпки грибов или молодые грибы отдельно по видам. Грибы могут закиснуть, если их консервировать недоваренными.

"Для маринования больше всего подходят белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, рыжики, опята, лисички, шампиньоны и вешенки. Мариновать лучше всего небольшие шляпки молодых грибов или молодые грибочки целиком. Если в маринад идут крупные шляпки, их следует разрезать пополам или на четыре части с таким расчетом, чтобы при отваривании они проварились одновременно с небольшими целыми грибами. У белых грибов, подосиновиков можно мариновать и ножки, но отдельно от шляпок, предварительно разрезав их поперек на дольки", — рассказала специалист московской инспекции по качеству питания (МосГИК) Елена Павлова.

Она отметила, что мариновать грибы нужно отдельно по видам. Например, не сочетаются подосиновики и маслята.