Врач-эндокринолог рассказала, как при помощи несложных и умеренных физических нагрузок можно снизить угрозу возникновения онкологических заболеваний и инсульта.

"Непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск онкологии, инфаркта и инсульта. Для этого нужно кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день. В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде.

Спустя три месяца выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования увеличился почти на четверть", — написала на своей странице в "Инстаграм" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.