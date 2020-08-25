Врач-эндокринолог рассказала, как при помощи несложных и умеренных физических нагрузок можно снизить угрозу возникновения онкологических заболеваний и инсульта.
"Непродолжительные физические нагрузки способны снизить риск онкологии, инфаркта и инсульта. Для этого нужно кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день. В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде.
Спустя три месяца выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования увеличился почти на четверть", — написала на своей странице в "Инстаграм" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
В результате умеренных физических нагрузок отмечено снижение уровня женского полового гормона эстрадиола у мужчин на 45 процентов с повышенного значения до полной нормы — с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр.
"Учёные считают, что эстрадиол выше 40 пикограммов на миллилитр связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф. Достаточно скромная нагрузка способна снизить риски развития опасных состояний. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно", — написала Павлова.
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