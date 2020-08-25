Бывший музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинения об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Он склоняется к тому, что политик был отравлен умышленно:
"Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен.
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких, тут это — пруд пруди.
Методы ж "товарищей чекистов"…
Медичи завидуют, поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука,
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК", — написал Шнуров.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.