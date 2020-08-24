Директор школы: разделить малышей с остальными учениками реально

Уроки в московских школах будут начинаться в три этапа. Отдельно начнутся занятия у малышей, далее к урокам приступит средняя школа, последними учебный день будут начинать старшеклассники.

Как школы готовятся к новому учебному году, "Правде.Ру" рассказала директор центра образования №117 ЮЗАО Москвы, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.

"Наша задача — развести потоки детей, чтобы уменьшить напряжение, которое возникает при большом количестве детей. Мы приняли решение, что начальная школа приходит в одно время, средняя школа, постарше — в другое время. Начальная школа не может начинать позже, потому что очень многие родители детей младших классов приводят, доводят, а затем идут на работу. Старшеклассники сами ходят в школу, поэтому они могут прийти позже. Задача одна — безопасность детей, их здоровье. Мы будем делать все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции", — пояснила директор школы.

Она подчеркнула, что какой бы большой ни была школа, разделить малышей со старшеклассниками реально. Кроме того, каждое образовательное учреждение может организовать термометрию, обследование детей до входа в учебную зону.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве учебный год стартует в традиционном формате. Торжественные линейки в День знаний отменены, но для первоклашек проведут локальные праздники.